Мадрид, , 09:33 — REGNUM Мадридский «Реал» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме футболисты «Брюгге» забили два мяча, дубль оформил нападающий Эммануэль Деннис.

Во втором тайме «Реал» сумел спастись от поражения благодаря голам Серхио Рамоса на 55-й минуте и Каземиро на 85-й минуте. Причём за минуту до второго гола «Брюгге» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Руда Вормера.

На сегодняшний день «Брюгге» занимает второе место в группе А, в активе команды два очка после двух туров. «Реал» с одним очком идёт на четвёртом месте.

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