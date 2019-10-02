Стамбул, Турция, , 09:23 — REGNUM Французский ПСЖ одержал гостевую победу над турецким «Галатасараем» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий ПСЖ Мауро Икарди на 52-й минуте.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в группе А, в активе команды шесть очков после двух туров. «Галатасарай» с одним очком идёт на третьем месте.

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