Москва, , 09:07 — REGNUM Нехватка сил стала причиной поражения «Локомотива» от «Атлетико» в Лиге чемпионов. Об этом заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин, сообщает «Матч ТВ».

«Банально не хватило сил. Они добавили во втором тайме и чисто физически нас задавили», — сказал Сёмин.

По его словам, игру «Локомотива» сломал гол нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша в начале второго тайма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атлетико» обыграл «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0.

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