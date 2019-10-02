Москва, , 08:58 — REGNUM «Атлетико» одержал победу над «Локомотивом» благодаря высокому классу своих атакующих игроков. Об этом заявил главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне, сообщает «Матч ТВ».

«Сказался высокий класс наших атакующих игроков: Диего Коста, Альваро Мората и Жоау Фелиш сыграли на очень высоком уровне. Их уровень оказал решающее влияние на результат», — сказал Симеоне.

Он добавил, что первый тайм матча получился равным. Но в перерыве произошёл разговор с игроками, и они прибавили во втором тайме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атлетико» одержал побед над «Локомотивом» со счётом 2:0. Матч проходил в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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