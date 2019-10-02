Лондон, , 08:55 — REGNUM Футболист лондонского «Челси» Росс Баркли устроил пьяный скандал в такси, сообщает The Mirror.

Отмечается, что во время поездки футболист рассыпал чипсы, однако отказался платить за чистку салона. В результате возник конфликт, на место приехала полиция, которая вынудила Баркли оплатить расходы таксиста.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, комментируя выходку футболиста, заявил, что Баркли не нарушил правила клуба, поскольку ему был предоставлен выходной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Челси» планирует предложить за бразильского нападающего Неймара €300 млн.

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