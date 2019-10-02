Манчестер, Великобритания, , 08:43 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над загребским «Динамо» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Манчестер Сити» голы забили нападающий Рахим Стерлинг на 66-й минуте и полузащитник Филип Фоден в добавленное время на 95-й минуте.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в группе С, в активе команды шесть очков после двух туров. «Динамо» с тремя очками идёт на втором месте.

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