Турин, Италия, , 08:26 — REGNUM Туринский «Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Ювентуса» голы забили нападающие Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески и Криштиану Роналду.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает первое место в группе D, в активе команды четыре очка после двух туров. «Байер» очков не набрал и идёт на четвёртом месте.

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