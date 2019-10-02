Белград, , 08:17 — REGNUM Сербская «Црвена Звезда» одержала победу над греческим «Олимпиакосом» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Олимпиакос» открыл счёт на 37-й минуте благодаря голу защитника Рубена Семеду. На 57-й минуте греческая команда осталась в меньшинстве после удаления форварда Яссина Бензия.

После этого «Црвена Звезда» смогла забить три мяча и одержать победу. Голы на свой счёт записали хавбек Милош Вулич, защитник Неманья Милунович и форвард Ричмонд Боакье.

На сегодняшний день «Црвена Звезда» занимает второе место в группе B, в активе команды три очка после двух туров. «Олимпиакос» с одним очком идёт на четвёртом месте.

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