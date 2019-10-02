Лондон, , 08:11 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе «Баварии» четыре гола забил полузащитник Серж Гнабри, дубль оформил нападающий Роберт Левандовски, ещё один мяч на счету защитника Йозуа Киммиха.

В составе «Тоттенхэма» точными ударами отметились полузащитник Сон Хын Мин и форвард Гарри Кейн, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Бавария» занимает первое место в группе B, в активе команды шесть очков после двух туров. «Тоттенхэм» с одним очком идёт на третьем месте.