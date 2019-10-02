Москва, , 07:23 — REGNUM 1 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ «ЦСКА» показали по-настоящему удивительную игру против «Спартака». Встреча прошла на «ЦСКА Арена» в Москве при 10 с лишним тысяч болельщиков.

Возможно, «Спартак» — команда не уровня армейцев, но с приходом Знарка многое поменялось. Так, например, пришло много новых игроков, укомплектован состав «гладиаторов» именно в тех зонах, где больше всего были заметны проблемы. «Спартак» шатко начал сезон из-за еще не сыгранного состава, но уже ближе к концу месяца клуб набрал форму, и подошел к игре с «ЦСКА» в неплохой форме. Три победы за предшествующие четыре матча. И это были не просто победы над середняками чемпионата, совсем наоборот, «Спартаком» был повержен финалист прошлого сезона «Авангард» и два раза «Автомобилист». Складывалось ощущение, что «Спартак» был готов дать равный бой «армейцам».

Вступительная 20-минутка оказалась достаточно равной. Гостям даже удалось первыми открыть счет. Это сделал защитник Дмитрий Вишневский мощным щелчком от синей линии, отличившись с передачи Анатолия Никонцева — 1:0. Это был первый и единственный раз, когда «Спартак» повел в счете в матче, с того момента игрой начал править хозяин льда московский «ЦСКА». Через минуту после пропущенной шайбы, а именно на девятой минуте периода, Линден Вей вернул равенство в счете на табло. «ЦСКА» развернул быструю контратаку в сторону ворот соперника, Иржи Секач прорвался по флангу и, согласно всем хоккейным канонам, отправил шайбу на «пятачок» ворот, где уже был Линден Вей, которому оставалось лишь успеть подставить клюшку под направляющуюся к нему шайбу — 1:1.

Позднее «армейцам» удалось выйти вперед. Сергей Калинин взял на себя все внимание трибун, после своего зрелищного прохода через всю площадку, на протяжении которого нападающий не расставался с шайбой. Экс-форвард питерского «СКА» и «Нью-Джерси» прокатился через всю площадку, включая половину «Спартака», и в решающий момент направил шайбу точно в верхний противоположный от себя угол, обманув не только защитников, но и вратаря соперника Юлиуса Гудачека — 1:2.

Второй период начался с гола «Спартака», который помог им на некоторое время вернуться в игру. Оборонительная линия «Спартака» не в первый раз выступает в качестве голеодоров в этом сезоне, защитник «гладиаторов» Максим Гончаров, пришедший в команду в межсезонье, реализовал прострел Анатолия Никонцева, направив шайбу аккуратно в нижний правый угол — 2:2. В середине периода случился переломный момент матча. Несогласованная игра «спартаковцев» у борта на своей половине льда привела к ожидаемой потере шайбы и неминуемому голу, который на свой счет записал Константин Окулов. На этот раз «ЦСКА» окончательно закрепили за собой статус лидера встречи. В дальнейшем, во второй половине периода, «ЦСКА» бодро вёл игру и доминировал на льду. Нападающие «столичных армейцев» настреляли три шайбы в ворота «Спартака». Даже смена вратаря в ходе периода не помогла «красно-белым» удержать активного соперника. Михаил Григоренко записал на свой счет две шайбы, сначала до смены голкипера, а потом, когда Павел Хомченко уже стоял в рамках ворот «Спартака». Также заброшенной шайбой отметился Иржи Секач, что уже тогда ознаменовало победу «армейцев» — 2:6.

Третий и заключительный период полностью отразил исход второго. «Спартак» вновь отличился первым, Мартыньш Карсумс успел нанести бросок до того, как вратарь «ЦСКА» Илья Сорокин заметил шайбу — 3:6. В оставшееся время периода мы увидели чистое превосходство «армейцев», точь в точь как это было периодом ранее. На четвертой минуте Михаил Григоренко и Кирилл Капризов вдвоем вскрыли оборону соперника — 3:7, Капризов замкнул передачу Григоренко вдоль ворот. Затем, все тот же Кирилл Капризов отличился самой эффектной шайбой в матче. На первый взгляд могло показаться, что Иржи Секач ударил мимо цели, но шайба отскочила от заднего борта и по траектории улетела обратно в сторону ворот, где ее в бейсбольном стиле на лету добил Кирилл Капризов — 3:8. Последний гвоздь в крышку гроба московского «Спартака» зрелищно и эффектно забил самый мастеровитый нападающий «ЦСКА» Кирилл Капризов, который проскользнул через окончательно ослабевшую защиту соперника и переиграл вратаря красивым ложным движением, бросив шайбу из-под своих ног — 3:9. «Спартак» в позоре и угнетении быстро ушел со льда.

Московский «ЦСКА» продолжил свое победное шествие, выиграв седьмой матч к ряду. Подопечные Ильи Никитина добрались до первой строчки Западной конференции и, наконец, опередили подмосковный «Витязь», у которого есть ещё одна игра в запасе. «ЦСКА» набрали 21 результативный балл за 12 встреч в регулярном чемпионате лиги.