Ярославль, , 19:34 — REGNUM «Автомобилист» из Екатеринбурга прервал серию из четырех поражений в Континентальной хоккейной лиге, обыграв дома ярославский «Локомотив» со счетом 4:1. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эта игра войдет в историю первым баллом за результативность, который набрал за родной клуб нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк. Сам матч прошел при территориальном преимуществе гостей, ярославцы нанесли на 13 бросков больше хозяев, но при этом гораздо хуже реализовывали возникающие моменты. «Автомобилист» выиграл первый период со счетом 2:0, забивали защитник Иван Вишневский и форвард Дэн Секстон. Во втором периоде гости ответили индивидуальным проходом нападающего Николая Коваленко, сделавшим счет 2:1. Надежды Ярославля в третьей 20-ти минутке погасил гол Найджела Доуса в большинстве. Ну, а точку в мачте поставил точный бросок защитника Алексея Василевского — 4:1.

«Локомотив» забивает гол

«Подготовились к матчу сегодня, разобрали игру соперника. Поменьше допустили ошибок в своей зоне, в атаке более результативно сыграли. Была игра равных соперников, очень хороший матч. Вратарь у нас очень прилично сыграл, держал нас постоянно в игре», — заявил в эфире «КХЛ-ТВ» главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Ворота «Автомобилиста» в матче с «Локомотивом» защищал чешский голкипер Якуб Коварж, он отразил 41 бросок из 42, которые ярославцы отправили в створ.

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