Гагра, Абхазия, , 17:41 — REGNUM В Гагре завершился XVIII международный теннисный турнир «Большая абхазская шляпа — 2019» среди ветеранов и любителей тенниса в парном разряде. В турнире приняли участие свыше 50 представителей России, Белоруссии, Абхазии. Об этом 1 октября сообщает «Апсныпресс».

Победителями турнира стали Стелиян Буяновский и Алексей Подковыров. Серебро завоевали Константин Затулин и Алхас Сангулия. Бронзовыми призерами стали Сергей Залетин и Вадим Усович.

Мероприятие организовано институтом стран СНГ, теннисным клубом «Большая шляпа», теннисным клубом космонавтов им. Ю. А. Гагарина, теннисным клубом ветеранов Службы внешней разведки. Мероприятию оказали поддержку президент Абхазии, администрация Гагрского и Гудаутского районов, госкорпорация «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», МТВК «Синдика» и фонд поддержки и развития образования и культуры народов мира «Этноэкология. Творчество. Общество».

Турнир с 2011 года носит имя второго президента Абхазии Сергея Багапша. В этом году соревнования прошли под знаком 25-летия миротворческой операции России в зоне грузино-абхазского конфликта.