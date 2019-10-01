Москва, , 17:12 — REGNUM Уроженка Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала очередную победу в дисциплине «прыжки в высоту» на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Она стала обладательницей титула чемпионки уже в третий раз, что до этого не удавалось ни одной их ее «коллег по цеху».

Мария Ласицкене filip bossuyt

С победой спортсменку поздравил глава правительства РФ Дмитирй Медведев.

«Поздравляю Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе! Третье подряд золото на такого уровня соревнованиях — впечатляющий результат. Желаю новых побед!» — написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

Серебро чемпионата досталось представительнице Украины Ярославе Могучих, бронза — американке Вашти Каннингем.

По словам тренера Марии Ласицкене Геннадия Габриляна, «это был самый важный, но не последний старт сезона». Еще одним испытанием для спортсменки станут VII летние Военные игры, которые стартуют 18 октября в Китае. На них старший лейтенант Ласицкене должна показать хороший результат, уверен ее наставник.