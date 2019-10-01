Москва, , 15:54 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков сентября в четырёх номинациях. Об этом 1 октября сообщается на сайте лиги.

Лучшим вратарём назван Алексей Мельничук (СКА), который одержал шесть побед в восьми матчах, а также отыграл три игры на ноль. На его счету 96,08% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 0,82.

Лучшим защитником стал Микаэль Викстранд («Ак Барс»). В 11 матчах он набрал 10 очков — три гола и семь результативных передач.

Лучшим нападающим признан Дамир Жафяров («Торпедо»). В сентябре форвард сыграл в 13 матчах и набрал 13 очков — шесть заброшенных шайб и семь голевых передач.

Лучшим новичком признан защитник Даниил Журавлёв («Ак Барс»), который провёл 10 матчей и только в одном из них сыграл с отрицательным показателем полезности.

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