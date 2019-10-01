Нью-Йорк, США, , 15:35 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил вратаря Игоря Шестёркина и нападающего Виталия Кравцова в Американскую хоккейную лигу (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нью-Йорк Рейнджерс Håkan Dahlström

Отмечается, что Кравцов и Шестёркин продолжат подготовку к сезону в фарм-клубе «Хартфорд Волфпэк», который выступающий в АХЛ

Напомним, в прошлом сезоне 2018/19 оба хоккеиста играли в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Кравцов отыграл 50 матчей за «Трактор» и набрав 21 (8+13) очко. Шестёркин провёл в составе СКА 28 игр в регулярном чемпионате.

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