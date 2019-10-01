Пекин, , 15:27 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Германии Андреа Петкович в матче второго круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час, завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Осака пять раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала пять брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Осака сыграет с американской теннисисткой Элисон Риске.

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