Гроссето, , 15:13 — REGNUM В Италии футбольный клуб «Гроссето» уволил тренера молодёжной команды из-за слов в адрес шведской активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечается, что тренер Томмазо Казалини опубликовал пост в Facebook, в котором в нелицеприятной форме отозвался о Тунберг после её выступления на саммите ООН.

Позже Казалини удалил пост и принёс извинения, но клуб, выступающий в четвёртом итальянском дивизионе (Серии D), принял решение уволить специалиста.

Напомним, Грета Тунберг, выступая на климатическом саммите в Нью-Йорке, обвинила мировых лидеров в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

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