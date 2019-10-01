Белгород, , 15:00 — REGNUM Бывший руководитель управления физкультуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков возглавил отдел регионального развития и взаимодействия с физкультурными организациями в Министерстве спорта РФ. Этот пост он получил по итогам конкурса на замещение вакантных должностей в министерстве, который проходил с 26 июля по 15 августа.

Отдел Олега Сердюкова входит в департамент развития физкультуры и массового спорта Минспорта России. Департамент занимается организацией и проведением межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, соревнованиями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, курирует развитие физкультуры и спорта в регионах, сообщает информационное агентство «Бел.ру».

Как рассказывало ИА REGNUM, спортивный чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию в августе 2019 года. Одной из причин его ухода белгородские СМИ называли то, что областной центр не включили в список городов, где будет проходить чемпионат мира по волейболу 2022 года.

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