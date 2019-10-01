Москва, , 14:56 — REGNUM В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом 1 октября сообщает «Чемпионат».

По словам адвоката Татьяны Прилипко, решение мотивировано тремя взысканиями, которые Протасовицкий получил в тюрьме.

«Пришли взыскания о том, что он постель расправлял в неположенное время. Ну, вот теперь ещё месяц будет учиться расправлять постель, но уже в положенное время», — сказала Прилипко.

В настоящее время Протасовицкий является единственным фигурантом дела, который продолжает находиться в тюрьме по делу о драках в центре Москвы.

Ранее суд выпустил по УДО Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла.

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