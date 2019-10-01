Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Ростов» не хочет отпускать главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартак» (Москва). В связи с этим наставнику предлагают повысить зарплату.

Как сообщает ряд масс-медиа, в контракте наставника жёлто-синих прописаны отступные в размере 5 млн евро.

Появившиеся слухи в донском клубе не комментируют.

Стоит отметить, что в настоящее время жёлто-синие располагаются в тройке лидеров Российской Премьер-лиги.

ИА REGNUM напоминает, что ранее появились слухи о том, что московский «Спартак» интересуется нападающим ростовского клуба Элдором Шомуродовым.

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