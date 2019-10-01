Цхинвал, , 14:24 — REGNUM Пять югоосетинских спортсменов завоевали призовые места на отборочном турнире для участия в объединенном чемпионате мира по боевым единоборствам. Занятие призовых мест позволяет спортсменам отправиться на чемпионат мира по боевым единоборствам, который состоится в октябре в Италии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Турнир проходил с 21 по 25 сентября в г. Анапа в рамках XII открытых Всероссийских игр. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из регионов России, Узбекистана и Южной Осетии. Среди югоосетинских спортсменов лучшие результаты показали Азамат Бестаев, завоевавший золотую медаль, Арсен Бестаев, Алан Генгеури и Алексей Чеботарев, ставшие серебряными призерами и Роман Мамитов, завоевавший бронзу.