Токио, , 14:23 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным в первом круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Джокович семь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал три брейк-пойнта. На счету его соперника восемь эйсов, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Джокович сыграет с японским теннисистом Го Соеда.

Читайте также: Маррей обыграл Берреттини в первом круге турнира в Пекине