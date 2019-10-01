Пекин, , 14:18 — REGNUM Британский теннисист Энди Маррей одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини в первом круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 2 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).

Маррей восемь раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал два брейк-пойнта. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге Маррей сыграет с другим представителем Великобритании Кэмероном Норри.

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