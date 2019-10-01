В Мадриде ограблен дом полузащитника «Атлетико» Томаса Парти. Об этом сообщает COPE.

Мадрид, , 13:44 — REGNUM Отмечается, что инцидент произошёл 30 сентября. Самого игрока дома не было, поскольку он находится в Москве и готовится к матчу с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

Ворвавшиеся в дом преступники вынесли из помещения ценности, точная сумма ущерба неизвестна. В момент ограбления в доме находилась только домработница, которая не пострадала.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Атлетико» в Лиге чемпионов состоится 1 октября в Москве.

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