Москва, , 13:24 — REGNUM Перед матчем между сборными России и Шотландии в отборочном раунде чемпионата Европы по футболу выступит певец Дима Билан. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что выступление Билана состоится непосредственно перед матчем, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» 10 октября.

Кроме того, для болельщиков запланирована программа, в которой они увидеть средневековых рыцарей, сыграть на волынке и примерить шотландские килты.

Также будет организована автограф-сессия с бывшими игроками сборной России — Русланом Нигматуллиным, Денисом Колодиным, Дмитрием Сенниковым, Алексеем Смертиным, Роланом Гусевым, Андреем Карякой, Русланом Пименовым и Александром Ширко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тренерский штаб сборной России назвал состав на матчи против Шотландии и Кипра.

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