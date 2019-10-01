Южно-Сахалинск, , 12:37 — REGNUM Полторы тысячи воспитанников детских садов Сахалинской области с сегодняшнего дня присоединились к физкультурно-оздоровительной программе «Маугли».

Старт реализации программы в регионе дал 9 сентября 2019 года Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе своей поездки в Благовещенск.

«Наши дети должны расти здоровыми, крепкими, сильными. Спорт, физкультурная подготовка — самый лучший помощник в этом деле. Убежден, начинать заниматься нужно с детства. Мы проанализировали множество методик и программ, прежде чем выбрали «Маугли». Все её занятия проходят в игровой форме, учитываются особенности каждого ребенка. И главное — они очень нравятся детям. Сегодня программа стартует для сахалинских дошколят, месяцем ранее заниматься начали юные амурчане и приморцы. Надеюсь, что детям будет огромная польза от занятий», — цитирует слова Александра Козлова пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Программа «Маугли» рассчитана на детей в возрасте от 4 до 7 лет и применяется на занятиях по физической культуре в детских садах, — рассказал автор программы Александр Петров, — Комплекс построен вокруг базовых упражнений на укрепление мускульной системы детей и создания мышечного корсета вокруг позвоночника. Занятия основаны на принципе спортивной тренировки, используются в том числе и методики развития детей в спортивных школах олимпийского резерва, но с учётом возрастных особенностей. К моменту запуска программы 1 октября на Сахалине наши инструкторы провели комплексную оценку текущего уровня физического развития детей с тем, чтобы определить оптимальную нагрузку для каждого ребенка. Показательные выступления первых групп прошли 30 сентября в спортивном зале школы №26, а сегодня, 1 октября, состоялся торжественный запуск программы в детском саду №50 «Карусель» г. Южно-Сахалинска».

По словам организаторов, программа «Маугли» не заменяет, а дополняет уроки физического воспитания в детских садах, и сочетает в игровой форме упражнения из лёгкой атлетики, спортивной и художественной гимнастики, аэробики и акробатики. Главная цель занятий — всестороннее физическое развитие и оздоровление ребёнка. «Маугли» учитывает индивидуальные особенности детей и адаптирует характер тренировок под уровень подготовки каждого участника. С малышами занимаются инструкторы, имеющие образование в области физкультуры и спорта. В Сахалинской области таких специалистов подготовлено 14. У каждого из них за плечами имеется опыт работы с детьми. Тренеры говорят, что оздоровительная программа «Маугли» способствует качественному физическому развитию детей дошкольного возраста и вырабатывает у них привычку к регулярным занятиям спортом.

Внедрять комплекс спортивных упражнений, разработанных специально для детей дошкольного возраста, на Сахалине сегодня готово 21 дошкольное образовательное учреждение. Новую для региона спортивную программу курирует Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, за её реализацию в регионах отвечает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сегодня по программе «Маугли» на Дальнем Востоке занимаются уже четыре с половиной тысячи дошколят: полторы тысячи воспитанников детских садов Южно-Сахалинска присоединились в трём тысячам малышей в 24 муниципальных детских садах Владивостока и 7 дошкольных учреждениях Благовещенска.

Программа «Маугли» разработана тренером-преподавателем по спортивной гимнастике Александром Петровым в соответствии с новыми научными достижениями и нормативной базой РФ. Программа прошла всестороннюю экспертизу в Московской областной академии физкультуры и спорта и по оценке специалистов кафедры спортивной медицины физическое развитие и здоровье воспитанников «Маугли», значительно выше, чем у детей, не участвующих в программе.

За последние 20 лет в различных регионах России по методике «Маугли» регулярно занимались более 70 000 детей.