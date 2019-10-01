Южно-Сахалинск, 1 октября 2019, 12:37 — REGNUM Полторы тысячи воспитанников детских садов Сахалинской области с сегодняшнего дня присоединились к физкультурно-оздоровительной программе «Маугли».
Старт реализации программы в регионе дал 9 сентября 2019 года Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе своей поездки в Благовещенск.
По словам организаторов, программа «Маугли» не заменяет, а дополняет уроки физического воспитания в детских садах, и сочетает в игровой форме упражнения из лёгкой атлетики, спортивной и художественной гимнастики, аэробики и акробатики. Главная цель занятий — всестороннее физическое развитие и оздоровление ребёнка. «Маугли» учитывает индивидуальные особенности детей и адаптирует характер тренировок под уровень подготовки каждого участника. С малышами занимаются инструкторы, имеющие образование в области физкультуры и спорта. В Сахалинской области таких специалистов подготовлено 14. У каждого из них за плечами имеется опыт работы с детьми. Тренеры говорят, что оздоровительная программа «Маугли» способствует качественному физическому развитию детей дошкольного возраста и вырабатывает у них привычку к регулярным занятиям спортом.
Внедрять комплекс спортивных упражнений, разработанных специально для детей дошкольного возраста, на Сахалине сегодня готово 21 дошкольное образовательное учреждение. Новую для региона спортивную программу курирует Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, за её реализацию в регионах отвечает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сегодня по программе «Маугли» на Дальнем Востоке занимаются уже четыре с половиной тысячи дошколят: полторы тысячи воспитанников детских садов Южно-Сахалинска присоединились в трём тысячам малышей в 24 муниципальных детских садах Владивостока и 7 дошкольных учреждениях Благовещенска.
Программа «Маугли» разработана тренером-преподавателем по спортивной гимнастике Александром Петровым в соответствии с новыми научными достижениями и нормативной базой РФ. Программа прошла всестороннюю экспертизу в Московской областной академии физкультуры и спорта и по оценке специалистов кафедры спортивной медицины физическое развитие и здоровье воспитанников «Маугли», значительно выше, чем у детей, не участвующих в программе.
За последние 20 лет в различных регионах России по методике «Маугли» регулярно занимались более 70 000 детей.