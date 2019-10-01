Арнем, Нидерланды, , 12:35 — REGNUM Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал видео, которое подписал: «Моё обычное голландское утро». Ролик выложен 1 октября на его странице в Instagram.

На видео мужчина увлечённо занимается на тренажёре. Кадры сопровождаются весёлой мелодией.

https://www.instagram.com/p/B3EV11NDkKa/

Напомним, в 2018 году Слуцкий возглавил «Витесс». В настоящее время команда под его руководством занимает четвёртое место после восьми туров в чемпионате Нидерландов.

Ранее Слуцкий руководил такими клубами, как «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА и «Халл Сити», а также был главным тренером сборной России.

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