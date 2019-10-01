Лондон, , 12:29 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов по-прежнему находится в сфере интересов лондонского клуба «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Evening Standard.

Отмечается, что «Кристал Пэлас» намерен продолжить свои попытки приобрести форварда. В минувшее летнее трансферное окно клуб уже пытался заполучить российского игрока.

Напомним, Чалов является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого выступает с 2016 года. В прошло сезоне он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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