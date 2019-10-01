Москва, , 11:57 — REGNUM Сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович заявил, что готов сыграть в теннис с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Видел, что Дзюба очень любит теннис. Если он хочет сыграть, я готов. Бросаю ему вызов», — сказал Деспотович.

Он добавил, что считает Новака Джоковича лучшим теннисистом мира, в то время как Дзюба является поклонником швейцарца Роджера Федерера.

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