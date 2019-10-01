Доха, , 11:00 — REGNUM Атлет Фабрис Занго завоевал первую для Буркина-Фасо медаль на чемпионате мира (ЧМ) по легкой атлетике в Катаре. Об этом сообщает ВВС Africa.

Африканский спортсмен выиграл бронзу, установив африканский рекорд 17,66 м в тройном прыжке, передает телерадиокомпания.

Представитель США Кристиан Тейлор выиграл золото, а его соотечественник Уилл Клэй взял серебро.

Фабрис, который говорит, что его техника все еще нуждается в отработке, объясняет свое призовое место работой с бывшим чемпионом мира в тройном прыжке французом Тедди Тамго. Они начали работать вместе в сентябре 2018 года, сообщил Фабрис.