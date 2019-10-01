Шанхай, Китай, , 10:39 — REGNUM Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро снялся с турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Причиной отказа от участия в турнире стала травма колена, после которой Дель Потро продолжает восстанавливаться.

Отметим, что в 2019 году Дель Потро сыграл всего 12 матчей, в которых одержал восемь побед. Ранее из-за травмы он отказался от участия в Открытом чемпионате США.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 5 по 13 октября.

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