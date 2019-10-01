Пекин, 1 октября 2019, 10:33 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в матче второго круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 52 минуты, завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Касаткина ни разу не подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы восемь эйсов, девять ошибок на подаче и три брейка.
В третьем круге турнира Касаткина сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.
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