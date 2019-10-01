Пекин, , 10:19 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице США Софье Кенин в матче второго круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минут, завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Павлюченкова один раз подала навылет, допустив 10 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и шесть брейков.

В третьем круге турнира Кенин сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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