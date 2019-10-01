Москва, , 09:36 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над пермской «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 89:74.

Баскетболисты ЦСКА уступив в первой четверти с разницей в три очка. Однако ЦСКА смог переломить ход матча после первого перерыва, выйдя вперёд к большому перерыву на два очка.

В третьей четверти шла равная борьба, в которой сильнее были игроки пермской команды, набравшие на одно очко больше. А решающим стал заключительный отрезок матча, в котором «армейцы» сумели сделать рывок и обойти соперника на 15 очков.

Читайте также: Сборная России по баскетболу поднялась на девятое место в рейтинге ФИБА