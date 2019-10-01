Сочи, Краснодарский край, , 08:48 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Сочи» голы забили полузащитники Андрей Мостовой на 12-й минуте и Кристиан Нобоа на 73-й минуте.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 10-е место в чемпионате России, в активе команды 12 очков после 11-ти туров. «Ахмат» с девятью очками идёт на 15-м месте.

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