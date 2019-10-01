Парма, Италия, , 08:33 — REGNUM «Парма» одержала победу над «Торино» в матче шестого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Пармы» голы забили полузащитник Деян Кулушевски и нападающие Андреас Корнелиус и Роберто Инглезе. У «Торино» точными ударами отметились защитник Кристиан Ансальди и форвард Андреа Белотти с пенальти.

Отметим, что с 29-й минуты «Торино» играл в меньшинстве после удаления защитника Бремера. При этом форварда «Пармы» Жервиньо не сумел реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Парма» занимает восьмое место в чемпионате Италии, в активе команды девять очков после шести туров. «Торино» с 10-ю очками идёт на седьмом месте.

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