Грозный, , 08:27 — REGNUM В тренерском штабе чеченского футбольного клуба «Ахмат» произошли изменения. Подал прошение об отставке главный тренер команды Рашид Рахимов. Это произошло 30 сентября после завершения матча ФК «Сочи».

Отставка тренера была принята президентом ФЦ «Ахмат» Магомедом Даудовым. Комментируя ситуацию, он отметил, что результаты команды в настоящее время крайне неудовлетворительны.

«В начале сезона была озвучена задача — занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы», — цитирует Даудова пресс-служба ФК.

Президент также поблагодарил Рашида Рахимова за годы совместной работы и отметил, что кандидатура нового тренера будет названа в ближайшее время.

Напомним, матч 11-го тура между «Ахматом» и «Сочи» завершился со счетом 0:2.