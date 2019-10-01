Манчестер, Великобритания, , 08:24 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 45-й минуте матча полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай открыл счёт. «Арсеналу» удалось отыграться на 58-й минуте благодаря точному удару Пьера-Эмерика Обамеянга.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в Английской премьер-лиге, в активе команды девять очков после семи туров. «Арсенал» идёт на четвёртом месте с 12-ю очками.

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