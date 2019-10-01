Нур-Султан, , 07:34 — REGNUM Китайский клуб отметился пятью шайбами в ворота казахского «Барыса».

30 сентября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ встретились китайский «Куньлунь Ред Стар» и казахстанский «Барыс», выяснив кто из них является сильнейшей азиатской командой лиги. Встреча прошла на «Барыс Арена» в переименованной столице Казахстана городе Нур-Султан.

В самом начале матча, а именно в первой половине первой 20-минутки нельзя не отметить отличную игру вратаря гостевой команды. Шимон Грубец, основной вратарь «Куньлунь Ред Стар», несколько раз спасал свою команду, казалось бы, от неминуемого взятия ворот, но каждый раз чешский голкипер был на своем месте и бдителен как никогда. Несмотря на свой дебютный сезон в КХЛ, Шимон Грубец показывает добротный для новичка хоккей. Чех провел уже шесть игр за основную команду и, хоть пока не отметился «сухарем», все равно успел запомниться болельщикам команды. Также отметим, что эта личная встреча между командами стала уже третьей в сезоне. И однажды «Куньлунь» уже забирал очки у «Барыса», выиграв с минимальным преимуществом в одну шайбу в домашнем матче 8 сентября.

Сегодня у «Барыса» был победный настрой, команда агрессивно начала первый период. Но, как уже говорилось, вратарь гостей поразил своей качественной игрой. Открытие счета на табло затянулось до конца второй половины периода, когда атакующим хоккеем сумел похвастаться «Ред Стар». Буквально несколько атак потребовалось шанхайской команде, чтобы распечатать ворота «Барыса». Шайба получилась весьма спорной. Нападающий «Ред Стар» в прямом смысле запихал шайбу в ворота вместе с вратарем, что по хоккейным правилам безоговорочно запрещено, но каким-то чудом судейская бригада этого матча не заметила нарушения, хоть и просматривала момент около 10 минут, и записала шайбу на канадца Спенсера Фу — 1:0.

Во втором периоде численное преимущество быстро заполучили хозяева льда, благодаря нарушению правил со стороны Виктора Бартоли на 37 секунде. «Барыс» моментально реализовал предоставленную гостями возможность, сравняв счет при игре в неравных составах. Ииро Пакаринен успешно добил шайбу в пустой угол ворот соперника — 1:1. Через минуту с небольшим еще один гол состоялся в ворота Шимона Грубеца. Роман Старченко, заполучив шайбу еще до красной линии, прорвался через все оборону «Куньлуня» и зрелищно пронзил ворота соперника — 1:2, единственный раз в матче «Барыс» вышел вперед. Тем временем «Куньлунь» не стал сматывать удочки, а, напротив, собрал волю в кулак и ринулся в бой. Таким образом, через минуту отставание в счете было наверстано. На этот раз Спенсер Фу выступил в качестве ассистента, сперва выполнив успешной отбор в средней зоне, а затем вырезав точную передачу на Брендон Йипа, который замкнул ее на «пятаке» — 2:2.

В третьем периоде забивал уже исключительно гостевой коллектив под предводительством Курта Фрейзера. Во-первых, на пятой минуте периода номер три изумительным броском отметимся нападающий Олли Палола. Финн моментально среагировал на шайбу, выскочившую из-под игроков в результате вбрасывания, и перенаправил ее прямиком в ворота — 3:2. Дальше забил Тревор Мёрфи, подыграв слаженной комбинации «Куньлуня» — 4:2. Добил уже «Барыс» в самой концовке встречи Люк Локхарт, замкнув прострелянную передачу вдоль фланга от Джейка Челиоса — 5:2.

«Куньлунь Ред Стар» набрал важные для себя два очка, которые в дальнейшем помогут клубу сохранить место в середине турнирной таблице Восточной конференции. На данный момент команда располагает 11 баллами за результативность.