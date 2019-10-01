Доха, , 07:02 — REGNUM Видео с победной попыткой российской легкоатлетки Марии Ласицкене, принесшей ей победу на турнире по прыжкам высоту в Дохе, опубликовала пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

https://twitter.com/iaaforg/status/1178798905720524800

«Мария Ласицкене безупречно побеждает на чемпионате по прыжкам в высоту», — так описывается победа российской спортсменки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила на турнире в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. С первой попытки она взяла высоту в 2,04 метра, что стало лучшим результатом турнира. Таким образом Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

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