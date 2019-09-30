Екатеринбург, , 19:25 — REGNUM Екатеринбург с целью инспекции посетила делегация Международной федерации университетского спорта (FISU). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

В ходе двухдневного визита делегаты знакомились с объектами инфраструктуры, которые будут задействованы в ходе Универсиады. По итогу представители FISU вынесут оценку посещённым местам.

Инспекторы посетили стадион «Екатеринбург Арена», Дворец игровых видов спорта, спорткомплекс УрФУ, Академию единоборств РМК и другие объекты.

Напомним, Екатеринбург примет Универсиаду в 2023 году. Молодёжь со всего мира будет соревноваться в 18 видах спорта.

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