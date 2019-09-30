Скопье, , 19:10 — REGNUM Бронзового призера чемпионата мира по спортивной борьбе 2019 года — уроженца Дагестана Магомедгаджи Нурова с почестями встретили в Северной Македонии, которую он представляет на международных турнирах. Спортсмена принял президент страны Стево Пендаровски.

Напомним, ЧМ по борьбе прошел в Нур-Султане с 14 по 22 сентября. Воспитанник махачкалинской спортшколы имени Гамидова в категории до 97 кг одержал четыре победы и уступил в четвертьфинале другому дагестанцу Абдулрашиду Садулаеву. В поединке за «бронзу» Нуров оказался сильнее вольника из Казахстана Алишера Ергали.

«Я не ожидал, что меня так тепло встретят [в Скопье — столице Македонии], что моё выступление станет событием для страны. В городе были развешаны поздравительные баннеры с моим изображением», — рассказал спортсмен порталу wrestdag.ru.

Магомедгаджи Нуров стал первым представителем Северной Македонии, завоевавшим путевку на участие в Олимпиаде-2020 в Токио, а также первым для страны медалистом ЧМ по борьбе в XXI веке.

Президент Стево Пендаровски, а также глава национального олимпийского комитета и министр спорта Северной Македонии пообещали Нурову предоставить все необходимые условия для подготовки к играм в Японии. Кроме того, за призовое место на ЧМ дагестанец, по законам страны, с 35 лет будет получать пожизненную спортивную пенсию в размере 600 евро.

Отметим, что немало борцов из Дагестана представляли и представляют на международной арене другие страны. Дело в том, что конкуренция в республике настолько высока, что многие сильные спортсмены не могут пробиться в основную команду для участия на чемпионатах мира и Европы.

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