Краснодар, , 15:54 — REGNUM Главным арбитром матча между «Краснодаром» и «Хетафе» в Лиге Европы назначен хорватский арбитр Иван Бебек. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Бебеку будут лайнсмены Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервным арбитром назначен Марио Зебец.

Отметим, что ранее Бебек уже работал на матче «Краснодара». На групповом этапе Лиги Европы сезона-2016/17 он судил игру с «Ниццей» (5:2).

Напомним, в первом туре «Краснодар» потерпел поражение от «Базеля» со счётом 0:5. «Хетафе», в свою очередь, обыграл «Трабзонспор» со счётом 1:0.