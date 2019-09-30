Краснодар, 30 сентября 2019, 15:54 — REGNUM Главным арбитром матча между «Краснодаром» и «Хетафе» в Лиге Европы назначен хорватский арбитр Иван Бебек. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Помогать Бебеку будут лайнсмены Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервным арбитром назначен Марио Зебец.
Отметим, что ранее Бебек уже работал на матче «Краснодара». На групповом этапе Лиги Европы сезона-2016/17 он судил игру с «Ниццей» (5:2).
Напомним, в первом туре «Краснодар» потерпел поражение от «Базеля» со счётом 0:5. «Хетафе», в свою очередь, обыграл «Трабзонспор» со счётом 1:0.