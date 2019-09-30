Лондон, , 15:13 — REGNUM Лондонский «Арсенал» напомнил болельщикам команды гол российского полузащитника Андрея Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед». Видео опубликовано на странице клуба в Twitter.

В 2009 году Аршавин забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии. Тогда «канониры» проиграли со счетом 1:2.

https://twitter.com/Arsenal/status/1178414646526525440

Матч седьмого тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» состоится 30 сентября на стадионе «Олд Траффорд».

Напомним, Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За лондонский клуб он провёл 144 матча, в которых забил 31 гол.