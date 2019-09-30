Лондон, , 14:56 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович вышел на третье место по длительности пребывания в статусе первой ракетки мира. Об этом сообщается на сайте АТР.

За свою карьеру Джокович провёл 271 неделю на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). По этому показателю он вышел на третье место, обогнав американца Ивана Лендла.

Лидером является швейцарец Роджер Федерер, который был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель. Второе место занимает американец Пит Сампрас — 286 недель.

В текущем сезоне Джокович сыграл 49 матчей, в которых одержал 41 победу. При этом он выиграл два турнира серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон, а также соревнования серии «Мастерс» в Мадриде.

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