Цхинвал, , 14:55 — REGNUM В поселке Дзау Южной Осетии состоялся республиканский турнир по мини-футболу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Южной Осетии Зелима Бежанова. Об этом 29 сентября сообщает ИА «Рес».

В соревнованиях приняли участие команды из Цхинвала и всех районов республики. На финальных играх присутствовали глава администрации Дзауского района Андрей Джиоев, спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев, помощник президента по вопросам спорта Руфин Джиоев и другие официальные лица, которых после подведения итогов вручили призы командам и отдельным игрокам.

По итогам турнира все призовые места заняли команды Цхинвала: золото завоевала команда «Ир», второе место получила команда гимназии «Альбион», а третье место заняли футболисты средней школы №5.

Глава Дзауского района Андрей Джиоев отметил, что турнир будет проводиться ежегодно.