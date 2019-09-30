Санкт-Петербург, 30 сентября 2019, 14:25 — REGNUM 26−27 сентября в Центре спорта Калининского района состоялся кубок Санкт-Петербурга по Бочча среди лиц с поражением ОДА. Бочча — это игра на точность и логику.

Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Соревнования проходили в пяти категориях по правилам Паралимпийской бочча. Игроки класса ВС1 вбрасывают мяч в игру рукой или ногой. Они могут пользоваться помощью ассистента. В классе ВС2 помощь ассистента не предусмотрена. В классе ВС3 игроки имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей. Для вбрасывания мяча на корт они пользуются специальным приспособлением — наклонной плоскостью, во время игры разрешается помощь ассистента.

Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Игроки класса ВС4 имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей, контроль туловища также затруднен. Однако спортсмены демонстрируют хорошую способность вбрасывания мяча на корт без помощи ассистента. В классе ВС5 участвуют игроки с наименее выраженными поражениями верхних и нижних конечностей тела.

Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин показывает самые яркие моменты соревнования.

Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Кубок Санкт-Петербурга по бочча (слева). Кубок Санкт-Петербурга по бочча (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Кубок Санкт-Петербурга по бочча (слева). Кубок Санкт-Петербурга по бочча (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Бочча как вид спорта начал развиваться в 1980 году, а в программу Паралимпийских игр вошел в 1984 году. Это единственный вид спорта для людей с самыми тяжелыми формами поражения опорно-двигательного аппарата. В игре используют 12 кожаных мячей и один стартовый мяч — «Джекбол». Цель игры — при броске приблизить свой мяч к «Джекболу», как можно ближе по отношению к мячу соперника. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио (Япония) будет разыграно 7 комплектов медалей в бочча.

Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга по бочча
Андрей Пронин © ИА REGNUM

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