30 сентября 2019 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM 26−27 сентября в Центре спорта Калининского района состоялся кубок Санкт-Петербурга по Бочча среди лиц с поражением ОДА. Бочча — это игра на точность и логику.

Кубок Санкт-Петербурга по бочча Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кубок Санкт-Петербурга по бочча Андрей Пронин © ИА REGNUM

Соревнования проходили в пяти категориях по правилам Паралимпийской бочча. Игроки класса ВС1 вбрасывают мяч в игру рукой или ногой. Они могут пользоваться помощью ассистента. В классе ВС2 помощь ассистента не предусмотрена. В классе ВС3 игроки имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей. Для вбрасывания мяча на корт они пользуются специальным приспособлением — наклонной плоскостью, во время игры разрешается помощь ассистента.

Игроки класса ВС4 имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей, контроль туловища также затруднен. Однако спортсмены демонстрируют хорошую способность вбрасывания мяча на корт без помощи ассистента. В классе ВС5 участвуют игроки с наименее выраженными поражениями верхних и нижних конечностей тела.

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин показывает самые яркие моменты соревнования.

Кубок Санкт-Петербурга по бочча Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кубок Санкт-Петербурга по бочча Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кубок Санкт-Петербурга по бочча (слева). Кубок Санкт-Петербурга по бочча (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Кубок Санкт-Петербурга по бочча Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кубок Санкт-Петербурга по бочча (слева). Кубок Санкт-Петербурга по бочча (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Бочча как вид спорта начал развиваться в 1980 году, а в программу Паралимпийских игр вошел в 1984 году. Это единственный вид спорта для людей с самыми тяжелыми формами поражения опорно-двигательного аппарата. В игре используют 12 кожаных мячей и один стартовый мяч — «Джекбол». Цель игры — при броске приблизить свой мяч к «Джекболу», как можно ближе по отношению к мячу соперника. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио (Япония) будет разыграно 7 комплектов медалей в бочча.

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