Москва, 30 сентября 2019, 14:00 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на одну строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 30 сентября на сайте организации.
Рублёв поднялся с 36-го на 35-е место. Кроме того, среди российских теннисистов Даниил Медведев сохранил за собой четвёртую строчку, а Карен Хачанов — девятую.
Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль занимает второе место. На третьем — швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP от 30 сентября:
- Новак Джокович (Сербия) — 9865.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
- Даниил Медведев (Россия) — 5305.
- Доминик Тим (Австрия) — 4415.
- Александр Зверев (Германия) — 4095.
- Стефанос Циципас (Греция) — 3420.
- Кей Нисикори (Япония) — 3330.
- Карен Хачанов (Россия) — 2810.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
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