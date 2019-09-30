Москва, 30 сентября 2019, 14:00 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на одну строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 30 сентября на сайте организации.

Рублёв поднялся с 36-го на 35-е место. Кроме того, среди российских теннисистов Даниил Медведев сохранил за собой четвёртую строчку, а Карен Хачанов — девятую.

Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль занимает второе место. На третьем — швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 30 сентября:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 9865.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.
  4. Даниил Медведев (Россия) — 5305.
  5. Доминик Тим (Австрия) — 4415.
  6. Александр Зверев (Германия) — 4095.
  7. Стефанос Циципас (Греция) — 3420.
  8. Кей Нисикори (Япония) — 3330.
  9. Карен Хачанов (Россия) — 2810.
  10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

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