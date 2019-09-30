Ташкент, , 14:00 — REGNUM Национальная сборная Узбекистана по футболу пополнилась шестью новыми игроками, сообщили 30 сентября в ассоциации футбола республики.

Главный тренер сборной Вадим Абрамов привлек в команду игроков «Бунёдкора»: Лутфуллу Тураева, Дилшода Ахмадалиева и Абдумавлона Абдужалилова.

Кроме того, в сборную вошли игрок «Насафа» Умар Эшмурадов, капитан «Металлурга» Акбар Исматуллаев, а также Жамшид Искандеров, который вернулся в команду после перерыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер и ассоциация футбола расторгали контракт по обоюдному согласию. На эту должность пришел Вадим Абрамов, который уже возглавлял сборную в 2010­-2012 годах.

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