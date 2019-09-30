Екатеринбург, 30 сентября 2019, 13:49 — REGNUM Екатеринбург посетили инспекторы департамента летних Универсиад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Члены департамента в течение двух дней осматривали объекты, на которых будут проходить спортивные молодёжные состязания на Универсиаде-2023. В частности гости Екатеринбурга посетили Центральный стадион, Дворец игровых видов спорта и другие объекты спортивной инфраструктуры города.
Он также подчеркнул, что «Россия умеет готовиться к проведению таких мероприятий».
Напомним, что в 2023 году Универсиада состоится в Екатеринбурге. Соревнования пройдут по 18 видам спорта с 8 по 19 августа.